Alle 6 di questa mattina lungo la strada provinciale Carovigno-San Vito, in provincia di Brindisi, un furgone con a bordo tre persone che si stavano recando in campagna per lavorare è finito in un uliveto dopo aver impattato contro un muretto a secco.

Sono intervenute tre ambulanze del 118 e la squadra del distaccamento di Ostuni dei vigili del fuoco. I braccianti feriti sono stati trasportati all’ospedale Antonio Perrino.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.