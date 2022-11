Il caldo e le belle giornate hanno le ore contate in Puglia, a partire da domani infatti è prevista allerta gialla per il maltempo. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile, in particolare, a partire dalle 8 di domani e per le successive 12 ore, sono in arrivo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

L’allerta riguarda tutta la Puglia, compresa la zona del Barese, dove la pioggia è prevista sino a domenica e le temperature avranno una massima di 23 gradi e una minima di 12 gradi. Per tornare a vedere il sole, pur sempre timido per via della stagione fredda che si appresta ad arrivare, bisognerà attendere lunedì. Più nello specifico, l’allerta riguarda 18 regioni: per Lombardia e Friuli Venezia Giulia l’allerta è arancione, per tutte le altre gialla. L’avviso, in particolare, precipitazioni diffuse già partire dalla serata di oggi, localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento su Piemonte Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Toscana.

Dalla mattinata di venerdì i fenomeni interesseranno anche Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici. Attesi, inoltre venti da forti a burrasca su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche, con mareggiate lungo le coste esposte. Non si esclude che alcuni fenomeni, come le mareggiate, possano interessare anche la Puglia.

Foto repertorio

