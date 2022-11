L’influenza in Puglia è già “esplosa” tra i bambini. Dopo appena due settimane di monitoraggio del sistema Influnet, la rete dei medici “sentinella”, l’incidenza tra i bimbi dai 0 ai 4 anni è dell’8,62 casi ogni mille pazienti assistiti, oltre la media stagionale. Anche tra i ragazzini dai 5 ai 14 anni l’incidenza è abbastanza elevata, pari al 4,03 per mille, mentre negli adulti si attesta al 2,72 per mille. La media è di 2,97 casi ogni mille assistiti.

Si registra in Italia un significativo aumento di casi di sindromi simil – influenzali: nella 43° settimana del 2022 (dal 24 al 30 ottobre), infatti, l’incidenza è pari a 4,8 casi per mille assistiti.

Nel rapporto epidemiologico si sottolinea che non sono solo i virus influenzali a provocare a tale aumento, ma concorrono anche diversi virus respiratori tra cui i rhinovirus, il SARS-CoV-2 e, in parte, il virus respiratorio sinciziale e gli adenovirus

