Vetri in frantumi, pavimentazione danneggiata, cabine della luce divelte nel terreno, con cavi elettrici scoperti, fontane arrugginite e attività con le serrande ormai abbassate. Siamo a Bari, in particolare nel quartiere San Paolo. Quello appena descritto è lo scenario in cui è possibile imbattersi passeggiando in piazza Europa, luogo in cui, sottolineano alcuni residenti “ci passi solo per i servizi, perché per il resto? E’ meglio non metterci piede, soprattutto di sera”.

Ma non sono solo queste le problematiche: dal tanfo di urine “di chi utilizza alcuni angoli come bagno a cielo aperto” alle feci di volatili che “nessuno si degna di ripulire”, sino ad arrivare al parcheggio sotterraneo del supermercato “luogo che” – sottolinea una mamma – fa venire il vomito”. La piazza, va sottolineato, è un luogo che, non appena inaugurato, nel 2009 (nel corso del mandato da sindaco di Michele Emiliano, oggi governatore della Regione), aveva donato ai residenti un senso di speranza, quello di un luogo da poter essere vissuto a tutte le ore, soprattutto per le famiglie e, in particolare, per bambini e anziani. Oggi però non è così, per lo meno non a tutte le ore. Se di giorno, infatti, la piazza è ‘vissuta’ soprattutto per i servizi, merito delle attività che ancora sopravvivono, tra cui palestra, piscina, consultorio, farmacia, centro analisi, poste e supermercato, di sera quel luogo, raccontano alcuni residenti “diventa a tratti da brividi e a tratti spettrale”.

“E’ tutto sporco – ha sottolineato la mamma, che per diversi anni ha anche lavorato in zona – i sotterranei del supermercato sono in condizioni pietose. Ci sono feci di piccione persino sulla scala mobile, non ti puoi appoggiare da nessuna parte neanche per salire. Puzza tantissimo di urine. Evito di parcheggiare lì, nonostante sia un parcheggio adibito ai servizi in piazza. Quel luogo fa paura. Basta affacciarsi, viene da vomitare. E’ abbandonato a sé stesso. La piazza lo stesso, tolte le attività che funzionano di giorno, di sera non c’è nulla. Non è frequentato da gente adulta. Quando chiudono i negozi si riempie di ragazzini e comitive, ma è molto buio, quindi anche volendo, io che mi muovo con il passeggino, faccio il giro largo per evitare problemi. Se ci fossero più luci forse ci si sentirebbe più sicuri” – ha concluso. Alle sue parole fanno eco quelle di una ragazza.

“Personalmente – racconta – è un luogo che evito di frequentare. Fino a quando c’era la pizzeria, che ora ha chiuso, ci passavo più spesso, adesso la sera si svuota. Si riempie di ragazzini che si buttano lì e fanno molto caos. Non è un ambiente molto bello. E’ un peccato perché è uno spazio che sarebbe bello vivere a tutte le ore, non solo per i servizi, magari anche nelle ore serali, senza aver troppo timore di frequentarlo o senza dover optare per forza per altre località” – ha concluso.

“Anche io non la frequento molto – ha detto infine un’altra residente – non è una zona molto rassicurante. Forse solo durante il giorno è frequentata da chiunque per i servizi, la sera è una zona in cui si riuniscono gruppi numerosi, alcuni che sfrecciano con il motorino a destra e sinistra, altri quasi sicuramente spacciano. Attraversare la piazza di sera da l’impressione di un luogo in cui non sei tutelato e in cui può accadere qualsiasi cosa. E’ difficile trovare famiglie, bambini, è invece luogo di ritrovo per ragazzi poco per bene. Un vero peccato. Speriamo che la situazione cambi, rendendolo uno spazio vitale, rassicurante, ma soprattutto vivibile per i residenti” – ha concluso.

