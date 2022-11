Disagi e ritardi per i pendolari che viaggiano sulla tratta Bari-Foggia. Il traffico, alle ore 15, secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Trenitalia, relativo alle informazioni sulla mobilità, risulta infatti ancora rallentato per via della presenza di “persone non autorizzate” nei pressi della linea ferroviaria.

L’evento che ha portato all’attuale disagio è iniziato alle 13.30 circa. A segnalarlo anche alcuni residenti della zona di via Gabriele D’Annunzio, nei pressi della strada che conduce all’aeroporto (dove è presente un passaggio a livello) spesso attraversata a piedi da diverse persone, che confermano di vedere treni percorrere il tratto lentamente e di aver udito “brusche frenate” e “segnalazioni acustiche insistenti” che proseguono anche tuttora. Attualmente il traffico risulta rallentato su tutta la tratta. In corso l’intervento delle Forze dell’Ordine lungo i binari, in particolare a Palese, all’altezza del centro per richiedenti asilo.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali, fa sapere Trenitalia, “viaggiano con riduzione precauzionale della velocità e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti”.

