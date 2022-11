Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito misure cautelari, nell’ambito di un’inchiesta della Dda milanese, a carico di 42 persone, italiani, spagnoli e albanesi, tra cui uno con precedenti per associazione mafiosa, per traffico internazionale di droga. Sarebbero state movimentate, dalla Spagna verso la Lombardia, oltre sei tonnellate di marijuana e hashish tra il 2019 ed il 2021. Sequestrata quasi mezza tonnellata di droga, oltre a mille ricariche per sigarette elettroniche a base di cannabinoidi. Gli incassi illeciti venivano trasferiti anche col sistema della cosiddetta ‘hawala’.

Tra gli arrestati c’è anche, a quanto si è saputo, un ex ufficiale dell’esercito. Secondo le indagini, anche nei periodi di lockdown in piena pandemia Covid avrebbe indossato una mimetica per poter muoversi più liberamente e si sarebbe occupato del trasferimento di carichi di stupefacenti. Tra gli arrestati anche il narcotrafficante Giovanni Neviera, ritenuto affiliato ad un clan mafioso barese, gli Abbaticchio, e già condannato per associazione mafiosa e traffico di droga. Ne dà notizia l’Ansa.

