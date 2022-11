La possibilità di acquistare uno smartphone ricondizionato è un’ottima opportunità per tutte le persone che vorrebbero un telefono con altissime prestazioni, come ad esempio i top di gamma Apple, senza però spendere le cifre richieste per l’acquisto di un dispositivo nuovo.

Nelle prossime righe di questo articolo vedremo insieme che cosa sono gli smartphone ricondizionati, quali vantaggi possono offrirci e che tipo di risparmio possiamo ottenere.

Cos’è uno smartphone ricondizionato?

Uno smartphone ricondizionato è un dispositivo che dopo essere stato acquistato viene restituito alla casa madre dall’acquirente a causa di un difetto estetico o nel suo funzionamento.

Il malfunzionamento o il difetto può essere relativo a problemi sulla scocca esterna o sullo schermo e bug nel software o nell’hardware del prodotto.

Il produttore ritira così il prodotto e, dopo alcuni test, lo ripristina allo stato ottimale in cui si sarebbe dovuto trovare nel momento della vendita. Lo smartphone viene così imballato nuovamente nella sua scatola originale e rimesso in commercio con la denominazione di smartphone ricondizionato, rigenerato o refurbished.

Alcuni prodotti, come ad esempio Apple, vengono ripristinati direttamente dalla casa madre, mentre altri vengono ricondizionati dal rivenditore che accetta il reso.

In entrambi i casi vengono comunque svolti dei test sul funzionamento del dispositivo, il quale viene anche igienizzato, prima di essere rimesso in commercio.

Quali sono i vantaggi dell’acquisto di uno smartphone ricondizionato?

Acquistare uno smartphone ricondizionato presenta alcuni vantaggi per l’acquirente. Il primo è che c’è una grande differenza tra l’acquisto di un prodotto usato ed uno ricondizionato.

Il primo non vanta alcun tipo di garanzia e non possiamo sapere qual è stato il suo periodo di utilizzo, mentre il secondo presenta le stesse caratteristiche di un dispositivo nuovo, con relativa garanzia, che ci mette maggiormente al sicuro.

Inoltre, componente fondamentale nella nostra valutazione, l’acquisto di uno smartphone rigenerato ci offre un fortissimo vantaggio economico.

Per l’acquisto dei modelli denominati “top di gamma” possiamo risparmiare tra il 35 e il 60 % rispetto al prezzo di acquisto del prodotto nuovo in negozio.

Un esempio più specifico che possiamo fare è relativo all’iPhone XR, telefono uscito nel 2018 e ancora molto attuale in quanto vanta moltissime funzionalità dei modelli successivi, compresa la possibilità di supportare il sistema operativo iOS 13.

Per avere un riferimento maggiore di questo tipo di opportunità ci sentiamo di consigliarvi di visitare la pagina specifica dell’iPhone XR di Certideal, dove potrete trovare il prodotto ricondizionato in offerta con un risparmio del 43% e la garanzia, citata in precedenza, di due anni, che vi metterebbe così al riparo da guasti e malfunzionamenti.

Altro aspetto fondamentale è l’ecosostenibilità dell’acquisto di prodotti ricondizionati. Rigenerare un dispositivo permette di ridurre considerevolmente la quantità di rifiuti da smaltire con procedure particolari.

Da non sottovalutare il risparmio sulle materie prime, che in questo momento storico stanno subendo degli aumenti straordinari a causa della loro scarsità: acquistare un prodotto ricondizionato ci permetterà di evitare ulteriori sprechi di risorse provenienti da fonti non rinnovabili per il nostro pianeta, dando così anche un fortissimo sostegno all’ambiente.

