“La Dea bendata è passata di qui”. È quanto scrive sui social una tabaccheria, in particolare la biglietteria della stazione di Palese dove negli scorsi giorni sono stati vinti 100mila euro. Ignota l’identità del fortunato vincitore.

L’annuncio, in merito alla vincita, che riguarda nello specifico un biglietto del Miliardario, è stato effettuato in mattinata, ma il bigliettino vincente sarebbe stato giocato lo scorso 7 novembre. “Auguri al vincitore” scrivono i proprietari della biglietteria che, hanno inoltre affisso un cartello per sottolineare quanto accaduto.

