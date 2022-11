Banchetti e prelibatezze di ogni tipo con un ingrediente in comune, il cioccolato. È quanto accaduto in mattinata a piazza Umberto dove ha preso ufficialmente il via la tanto attesa “Festa del cioccolato”.

In mattinata, in particolare, si è tenuta l’inaugurazione della manifestazione, promossa dall’associazione culturale Choco amore, con il patrocinio del Comune di Bari. Nel corso della mattinata sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti che, dopo un tour tra i banchetti, ha voluto sottolineare l’importanza di iniziative di questo tipo.

“Con questa manifestazione – ha commentato Lorenzo Leonetti – oltre a valorizzare l’artigianato alimentare, contiamo di animare uno dei luoghi storici della città e portarvi tante famiglie e bambini. In attesa del restauro complessivo della piazza, la nostra ricetta per questo spazio pubblico è quella di sovvertire le cattive abitudini di fruizione da parte di alcuni con eventi e attività come questi. Ringrazio l’assessore Palone per l’attenzione che riserva a questo genere di iniziative” – ha concluso.

L’iniziativa, in programma fino a domenica 13 novembre, prevede l’allestimento di 25 banchetti interamente dedicati all’artigianalità dei maestri cioccolatieri, con appuntamenti specifici per l’intrattenimento dei più piccoli.

