E’ in vendita per 395 mila euro la struttura che ospitava a San Giorgio le attività de I Delfini, nota ai più per la grande dedizione dello staff al nuoto neonatale. Si tratta di uno spazio totale di 5000 mq e di 750 mq precedentemente destinati a piscina (25×8 metri), per la scuola di nuoto. Ci sono ampi spazi, come si legge in un annuncio immobiliare, per la ginnastica, docce e cambio neonati. Due spogliatoi maschili, due femminili e uno per bimbi. E poi una club house, 4 bagni, locali caldaie e pompe, infermeria e ripostigli.

La sospensione dell’attività, che durava da oltre trent’anni, de I Delfini all’interno della struttura, in via Eustasio nelle vicinanze del camping, è avvenuta a settembre 2021 in pieno periodo post pandemia. Già allora lo staff parlava di “scelte ponderate per non rendere vani trent’anni di sacrifici, progetti e conquiste. In questo momento storico fare una scelta di riapertura, con tutte le limitazioni ancora in vigore, con le restrizioni e il terrore per il futuro ancora non chiaro è un vero danno che non possiamo permetterci”. La pandemia ha messo in ginocchio e portato alla chiusura non solo di bar e ristoranti, ma anche importanti e storiche attività sportive.

I Delfini ha comunque poi siglato un gemellaggio con un’altra importante realtà di Bari, la piscina Di Palma Sport di Japigia. Qui sono ripartiti anche i corsi di nuoto baby dai 40 giorni ai 3 anni. Il corso neonatale è, ed è sempre stato, infatti il fiore all’occhiello, nonché valore aggiunto, della scuola. Il nuoto per i neonati è nato da una intuizione di una insegnante de I Delfini durante la sua tesi di laurea all’Isef. La decisione de I Delfini di sospendere la propria attività coincise con la chiusura della sede storica della Payton, altra realtà nota del panorama sportivo di Bari. Nel periodo post pandemia infatti la scuola di nuoto disse addio alla struttura di viale Kennedy.

L’associazione sportiva Payton nuoto è nata a Bari nel 1976 con l’intento di diffondere il nuoto e la pallanuoto nella città sotto la guida dell’allenatore Mario Casabona. Il ‘Mister’, tra le altre cose, ha incoraggiato la nascita della pallanuoto femminile. Non a caso nel 1982 proprio in casa Payton, si forma una delle prime squadre femminili d’Italia. La scuola di nuoto Payton è così una delle prime scuole in Italia riconosciute dalla Federazione italiana. Ora la Payton ha una nuova casa, le attività infatti sempre a settembre 2021 si sono trasferite allo Stadio del Nuoto di via Maratona 3. La Payton e la Waterpolo Bari, la società di gestione dell’impianto comunale, hanno quindi unito le forze per continuare a promuovere lo sport in città. Da non dimenticare nel panorama storico-sportivo di Bari degli sport acquatici, oltre allo Stadio del Nuoto, il Cus Bari. Il Centro universitario sportivo, sul lungomare Astarita, nato nel 1944. L’impianto sportivo multidisciplinare oggi accoglie ben oltre 10 sezioni sportive.

(foto Freepik)

