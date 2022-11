Auto travolta e trascinata per qualche metro da un treno merci. È accaduto a Brindisi, nei pressi della zona industriale, in particolare in un incrocio a raso con via Enrico Fermo. Due i feriti, padre e figlio rispettivamente di 68 e 34 anni.

I due, secondo quanto emerso, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto immediato l’intervento del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco che hanno prestato soccorso mettendo in sicurezza i due accertandone, inoltre, le condizioni di salute. Sul posto anche gli agenti di polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Foto Ansa

