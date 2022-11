È stato approvato oggi in giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, il progetto preliminare relativo ai lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico dell’impianto di climatizzazione del Palaflorio, per un importo di 1.500.000 euro.

Si tratta, in particolare, di un aggiornamento del progetto già approvato lo scorso mese di aprile che, a seguito di una serie di approfondimenti, è stato orientato a una differente soluzione tecnica. In fase di sopralluogo, infatti, sono state valutate diverse ipotesi in relazione alla necessità di riprogettare l’impianto in modo da garantire le condizioni di benessere termoigronometrico previste dalle linee guida nazionali, che prevedono per la sala attività una temperatura dell’aria compresa tra 16 e 20° C con un’umidità relativa del 50%, velocità dell’aria pari a 0,15 m/s e un minimo di 20 m/ora/persona al massimo affollamento per la zona pubblico e 30 m3/ora/persona al massimo affollamento per quella atleti.

La soluzione individuata è quella di procedere all’installazione di 4 rootflop reversibili in pompa di calore ad alta efficienza, dimensionati per il carico termico complessivo, che alimentano 4 dorsali di diffusione dell’aria realizzate con canali in lamiera zincata fino all’ingresso della struttura e in canali microforati in lamierino d’acciaio all’interno, in prossimità dell’intradosso della copertura. L’obiettivo dell’intervento, già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche, resta quello di rendere fruibile l’impianto cittadino al pubblico e alle società sportive di professionisti consentendo l’organizzazione di competizioni di carattere internazionale secondo gli standard previsti dal CONI.

(Foto Palaflorio.it)

