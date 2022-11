Dal 24 novembre apre nel Margherita “Real Bodies, the Exhibition”, una mostra finalizzata a rappresentare un viaggio all’interno del corpo umano, attraverso la moderna tecnica della plastinazione, in grado di riprodurre la vera anatomia umana con corpi e organi trattati in modo da poter essere conservati ed esposti al pubblico.

La giunta ha dato il via libera: all’interno del Margherita sarà esposta la più grande collezione anatomica italiana di corpi plastinati fossili, ma saranno esposti anche reperti archeologici della storia della medicina e dispositivi medicali di nuova generazione. L’esposizione sarà dinamicamente arricchita dall’esperienza della realtà virtuale, funzionale alla conoscenza e all’osservazione dell’anatomia umana, insieme alla scoperta della Bio-meccanica e della robotica.

La mostra condurrà il visitatore in un percorso costruito in “apparati didattici” corrispondenti agli apparati del corpo umano, attraverso un’esperienza multiforme, con l’obiettivo di informare ed educare alla comprensione evoluzionistica dell’umanità ma anche di sensibilizzare il pubblico al controllo della propria salute, soprattutto con riferimento ai pericoli e alle conseguenze scaturenti dalle dipendenze.

“Inoltre, Real Bodies – si legge nella delibera di giunta – ha la finalità di diffondere i risultati più innovativi della scienza medica, esito delle nuove ricerche nei campi della cibernetica, del machine learning, dei dispositivi medici, della biomeccanica, anche nella prospettiva di incoraggiare i visitatori più giovani ad intraprendere studi e carriere scientifici”. La mostra si terrà dal 24 novembre al 31 gennaio.

