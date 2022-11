Ci saranno nuove aree per i cani. E’ quanto stabilito dalla determina propedeutica all’indizione della procedura pubblica di gara in merito all’accordo quadro triennale relativo ai lavori per l’incremento e la manutenzione delle aree cittadine di sgambamento per cani, per un importo complessivo di 450mila euro. I lavori da realizzare e le forniture richieste nel capitolato di gara sono staccionate in legno e/o plastica; manutenzione del verde e piantumazione; pavimentazioni; recinzioni metalliche e i cancelli; panchine in metallo, legno o pietra; cestini portarifiuti; tavoli in legno da pic nic; fontanine; portabiciclette; altre attrezzature per l’arredo delle aree per cani e strutture per agility dog.

“Come da impegni presi con i cittadini in fase di approvazione dello scorso Piano triennale delle opere pubbliche – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso – con gli uffici abbiamo lavorato per individuare una forma di procedura dedicata esclusivamente alla manutenzione e all’implementazione delle aree per lo sgambamento dei cani, con l’obiettivo di raggiungere presto il traguardo di un’area dedicata agli animali per ogni quartiere della città. Sono diversi i luoghi già individuati sul territorio attraverso l’interlocuzione con i rappresentanti istituzionali, le associazioni e i cittadini. Tra quelle già segnalate alla ripartizione vi sono la zona interna al parco Giovanni Paolo II e una in via Francesco Paolo Troccoli, entrambe al quartiere San Paolo, un’area in piazza Garibaldi e la quarta nel giardino Camomilla nei pressi di via Re David, a San Pasquale. Contiamo di eseguire i primi interventi già in primavera con l’accordo quadro già aggiudicato e l’impresa individuata, così da assicurare a quanti più cittadini possibile un servizio che va incontro sia ai proprietari degli amici a quattro zampe sia ai residenti, che in qualche caso purtroppo devono assistere a comportamenti incivili da parte di chi non si occupa di rimuovere le deiezioni dei loro cani”.

