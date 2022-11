È di due morti e un ferito il bilancio di un incidente avvenuto in mattinata sulla strada statale 379, in provincia di Brindisi. Vittime un uomo e una donna. L’incidente, secondo quanto emerso, si è verificato nei pressi dello svincolo per Torre Guaceto. Lo riferisce l’Anas che sottolineato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Nord della statale.

Quattro, in totale, i mezzi coinvolti. Sarebbero due auto e due tir. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, il personale della Polizia stradale e i mezzi del 118. Il traffico, attualmente, per consentire la rimozione dei mezzi, è stato deviato sulla litoranea Apani – Punta Penne.

