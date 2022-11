In occasione della giornata nazionale di sensibilizzazione sulle iniziative per la cura del cancro al polmone promossa da Alcase Italia ODV, domani, sabato 19 novembre, la torre del Palazzo della Città metropolitana e la fontana monumentale in piazza Moro saranno illuminate di bianco per aderire alla ottava edizione della campagna “Illumina novembre”. Novembre, infatti, è il mese dedicato alle iniziative di sensibilizzazione relative al cancro del polmone (Lung Cancer Awareness Month), una patologia che negli ultimi anni, grazie all’introduzione di farmaci ad azione molecolare e agli inibitori del “checkpoint” immunitario, vede nuovi e promettenti scenari di cura e di stabilizzazione.

Grazie all’adesione alla campagna internazionale è possibile diffondere l’importanza dello screening che consente la diagnosi precoce e la presenza di nuovi trattamenti personalizzati in grado di far convivere per anni il malato con un tumore reso molto meno aggressivo.

