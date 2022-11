Tragedia questa mattina a Bitritto. Un ragazzo di 27 anni di Bari, Giovanni Palazzotto, è morto in strada forse dopo aver accusato un malore fuori da un bar. Sul posto i carabinieri e la scientifica. In corso indagini per capire cosa sia accaduto. La zona è stata chiusa al traffico.

Aggiornamento

