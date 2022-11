Per cause in corso di accertamento un autobus dell’Amtab ha preso fuoco questa mattina a Japigia in zona Polivalente. Sul posto i vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti, il bus era uno dei mezzi più vecchi in circolazione. Notizia in aggiornamento

(foto Vito Romita Facebook)

