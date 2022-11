Il mondo dei Gratta e Vinci online continua ad arricchirsi di novità: giochi dalle grafiche accattivanti e dalle dinamiche spesso rivoluzionarie, che gli appassionati amano provare. D’altronde, il bello dei Gratta e Vinci è anche questo: avere la possibilità di scoprire sempre qualche gioco nuovo, originale, mai visto prima. Quali sono però le novità più interessanti del 2022? Vediamole insieme.

# Portafortuna 5€ Linea Plus

Nel 2022 (e per la precisione il 12 maggio) è finalmente arrivata la possibilità di giocare online con il Gratta e Vinci Portafortuna da 5 euro Linea PLUS. Il biglietto virtuale ha un costo di 5€ e permette di ambire ad un premio massimo di ben 500€. Questo è un Gratta e Vinci online particolarmente apprezzato, anche per via della dinamica che prevede 2 differenti modalità di gioco:

Gioco 1 : si devono svelare i 5 NUMERI VINCENTI che si celano sotto al simbolo del quadrifoglio, quindi i TUOI NUMERI che si nascondono sotto alle 10 monete d’oro, oltre alle 3 monete identificate dai moltiplicatori (X2, X5 e X10). Si vince nel caso in cui si dovessero trovare delle corrispondenze tra i TUOI NUMERI ed i NUMERI VINCENTI o le 3 monete.

: si devono svelare i 5 NUMERI VINCENTI che si celano sotto al simbolo del quadrifoglio, quindi i TUOI NUMERI che si nascondono sotto alle 10 monete d’oro, oltre alle 3 monete identificate dai moltiplicatori (X2, X5 e X10). Si vince nel caso in cui si dovessero trovare delle corrispondenze tra i TUOI NUMERI ed i NUMERI VINCENTI o le 3 monete. Gioco 2: si devono svelare i simboli nascosti sotto alle 4 coccinelle. Se si trovano 2 simboli uguali, allora ci si aggiudica il premio indicato.

# The Phoenix

Un altro lancio recente nel mondo online è stato quello di The Phoenix, che ha dato il via alla nuovissima gamma di Gratta e Vinci My Flexy. Uscito ufficialmente il 27 giugno, offre diverse alternative. Il costo varia infatti tra 5€ (per la giocata di base) e 8€ (per la giocata completa di tutte le opzioni possibili). Naturalmente, in base a questo fattore cambiano anche la possibile vincita massima (che può andare da 100.000€ a 500.000€) e la meccanica di gioco.

# Las Vegas Night Deluxe

Las Vegas Night Deluxe è il nuovo Gratta e Vinci online, disponibile dal 21 aprile 2022 ed appartenente alla Lotteria Top 20.000. Si tratta di un gioco piuttosto interessante, che consente di vincere fino a 20.000€ con una giocata di 20€. Las Vegas Night Deluxe prevede 3 differenti giochi:

Gioco 1: almeno 1 tra I TUOI NUMERI deve essere uguale ad 1 dei NUMERI VINCENTI;

Gioco 2: per vincere il premio corrispondente, bisogna trovare almeno 3 simboli uguali su 5;

Gioco 3: per vincere il premio indicato bisogna trovare 3 importi uguali sotto ai 6 dadi.

Gratta e Vinci online: quali sono le probabilità di vincita di ciascun gioco?

Così come con i biglietti cartacei che si acquistano in ricevitoria, anche nel caso dei Gratta e Vinci online le probabilità di vincita non sono sempre le stesse, ma variano in base all’importo della giocata e alla stessa interfaccia di gioco. All’interno del portale ufficiale di ADM sono comunque illustrati tutti i dati sulle probabilità. È dunque possibile sapere, ancora prima di giocare a qualsiasi Gratta e Vinci online, quali sono le chance di vincere i vari premi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.