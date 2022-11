A Casa delle Culture di Bari si celebra la “Festa degli Alberi”. Piantare un albero, infatti, è sempre di buon augurio per il futuro di tutti, grandi e piccoli, e poi gli alberi sono determinati anche nella lotta alla crisi climatica: assorbono CO2, producono ossigeno sono indispensabili per la vita sul pianeta. Per questo, Casa delle Culture di Bari, in collaborazione con Teatro delle Bambole e WWF Levante Adriatico, ha deciso di festeggiare gli Alberi, silenziosi e indispensabili amici di tutti gli esseri viventi, con una due giorni di eventi. Venerdì 25 novembre 2022, alle ore 17.00, si svolgerà l’incontro “Alberi, Ecosistemi, Servizi Ecosistemici: la nostra vita”. L’iniziativa, aperta al pubblico, sarà condotta da Maria Panza, Referente Regionale WWF per l’Educazione Ambientale.

Domenica 27 novembre 2022, invece, a partire dalle ore 10, nei giardini di Casa delle Culture di Bari, è prevista la messa a dimora di giovani esemplari di specie arboree e arbustive autoctone. Queste due azioni etiche sono sostenute interamente dalla vendita del libro “L’EDERA – Per un’etica rampicante nello spettacolo” (Edizioni Corsare) del Collettivo Itaca Etica e in collaborazione con il Teatro delle Bambole.

La “Festa degli Alberi” si inserisce nel programma di attività di animazione sociale, culturale ed ambientali promosse dal Centro Polifunzionale “Casa delle Culture” finanziato con fondi PON Metro 2014-2020 dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e gestito da Medtraining in ATI con la cooperativa San Giovanni di Dio, sita in Via Barisano da Trani 15 (ingresso da Traversa di Via G. Pugliese). Un luogo in cui cittadini italiani e migranti, adulti e minori, possono incontrarsi e condividere insieme esperienze significative e storie di vita per costruire ponti culturali, solidali, inclusivi. Attraverso laboratori, iniziative, attività, presentazioni, spettacoli, mostre, Casa delle Culture vuole essere punto d’incontro tra la realtà migrante e la cittadinanza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.