Dopo tre anni in diretta nazionale, Mediaset lascia Bari e sceglie Genova per il capodanno in piazza. La Liguria festeggia il ritorno sulle reti nazionali (la presentatrice sarà Federica Panicucci), ma Bari non ha intenzione di arrendersi: la festa in piazza si farà lo stesso. Anche la Rai ha scelto la sede dello spettacolo in prima serata: Perugia. In Umbria quindi il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus che saluterà il 2022 e festeggerà l’arrivo del 2023, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo.

Intanto fervono i preparativi nel capoluogo regionale per il Natale. Dal 6 dicembre l’accensione dell’albero in piazza del Ferrarese e dall’8 dicembre cominceranno le attività del Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto. (foto edizione 2019 pre Covid)

