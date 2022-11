Sarà un calendario ricco di appuntamenti quello delle feste natalizie del Municipio II. Tanti gli eventi in programma che potranno rallegrare i residenti di Poggiofranco, Carassi Mungivacca e San Pasquale. Ma non solo. Si comincia il prossimo fine settima (dal 2 dicembre fino al 4) con lo StreetStock in piazzale Lorusso, un grande outlet di abbigliamento. Seguirà, dal 5 al 23 dicembre, il mercatino della Coldiretti presso il Giardino delle Bellis. Solo il 18 dicembre, unica data, si potranno acquistare pezzi di antiquariato nei mercati di viale della Resistenza.

Un altro mercatino dell’artigianato sarà organizzato in piazzale Nilde Iotti: tutti i fine settimana dall’immacolata fino alla Befana. Il 17 e il 18 c’è grande attesa, invece, per il ‘Giardino delle arti di Babbo Natale’ con tante idee regalo e laboratori artistici per bambini. L’evento più atteso è il viaggio di Babbo Natale nel parco Rossani. Un grande mercatino di Natale con angoli food, giostre e tantissimi operatori artigiani e non. Un evento per tutti, ma soprattutto alle famiglie. Nel municipio II sta cominciando inoltre l’installazione delle luci sulle maggiori strade dello shopping.

