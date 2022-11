Inaugurata questa mattina l’area di sosta di via Pietro Sette, realizzata nell’ambito dell’accordo di programma Ined eseguito da privati. Nello specifico, si tratta di un parcheggio per 240 posti, che presenta oggi gli stessi standard di finitura dell’area del park&ride di largo 2 Giugno: permeabilità totale, percorsi a senso unico, stalli auto a spina di pesce di facile ingresso e uscita e nuovo verde con 83 alberi ad alto fusto e oltre 630 arbusti. Si contano 30 posti per moto e bici, quattro postazioni di ricarica elettrica ultraveloce da attivare e la riserva di posti auto prevista per legge per le persone con disabilità. In questo tratto di via Pietro Sette, contemporaneamente ai lavori di riqualificazione della strada, è stato anche realizzato, fuori dall’accordo Ined, un tronco fognario di 150 metri che permetterà di smaltire efficacemente l’acqua piovana in caso di forti piogge.

Il costo complessivo dell’intervento è stato pari a circa 850mila euro (sostenuti dal soggetto attuatore dell’accordo di programma Ined), cui si aggiunge l’intervento di realizzazione del tronco di fogna bianca del valore di circa 130mila euro con fondi del civico bilancio. La sosta costa un euro l’ora dalle 8 e 30 alle 20.30. Di sera quindi la sosta è gratuita.

Nel parcheggio sono state installate anche nuove stazioni di ricarica per auto elettriche, da parte di Enel. “Abbiamo riqualificato un pezzo importante della città – ha detto il sindaco Antonio Decaro – stanotte asfalteremo via Amendola salvo maltempo, da viale Einaudi a via Omodeo”.

“L’intervento di riqualificazione della viabilità di questa zona ha consentito – ha aggiunto Decaro – anche di ricongiungere le due piste ciclabili esistenti – quella nuova su via Amendola e quella su via Tridente eseguita durante i lavori di realizzazione del giardino intitolato a Braille – attraverso il nuovo percorso ciclabile realizzato proprio su via Sette dove si innesteranno i futuri itinerari ciclabili da realizzare per collegare il campus universitario alla stazione centrale”.

