I lavori nel Murattiano per le festività natalizie sono partiti. Montata la grande cascata di luci in via Sparano si procede con gli alberi di Natale. Non sono ancora iniziati i lavori (ma l’avvio è previsto nelle prossime ore) per il grande albero di piazza del Ferrarese, la cui accensione è attesa per il 6 dicembre.

E’ invece comparso già dallo scorso fine settimana un grande abete in corso Cavour, proprio di fronte all’ingresso del teatro Petruzzelli. Attende solo di essere addobbato con luci e decorazioni. Un altro grande albero natalizio svetta anche in piazza dell’Odegitria di fronte alla Cattedrale.

Al via i preparativi anche per il Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto: il programma sarà svelato nelle prossime ore. Ma sono confermati i laboratori e gli spettacoli per i più piccoli oltre al tradizionale incontro con Babbo Natale prima e la Befana poi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.