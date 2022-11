Un incidente stradale si è verificato all’altezza dei curvoni di Palese sulla tangenziale. Per la precisione vicino all’accesso B di via Napoli. La tangenziale, in direzione sud, è bloccata da oltre un’ora. La polizia locale invita a prestare attenzione per chi giunge da nord per code improvvise all’altezza della curva in prossimità dello svincolo per aeroporto.

