Manca poco meno di un mese al Natale. Ma a Bari si comincia già da un po’ a respirare l’aria natalizia per le vie della città. Alcuni negozi hanno già abbellito le loro vetrine e per le strade, come per esempio in via Sparano, l’amministrazione comunale ha cominciato già a montare le luminarie. In corso Cavour è stato già posizionato un grande albero che aspetta solo di essere addobbato. Grande attesa per la ruota panoramica, che resterà in largo Giannella per 5 mesi a partire proprio da dicembre.

Ma in città le feste natalizie partono sempre con il rito dell’accensione del grande albero in piazza Ferrarese il 6 dicembre 2022, il giorno di San Nicola. In piazza Umberto, mercoledì 8 dicembre 2022, ci sarà l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale. I bambini avranno la possibilità di incontrare Santa Claus fino al giorno 6 gennaio 2022. Ogni giorno all’interno del Villaggio verranno organizzate letture per bambini, spettacoli di teatro, proiezioni di film e tanto altro. Dal 14 Dicembre al 26 dicembre sarà inoltre possibile ammirare, all’interno del Fortino di Sant’Antonio, la mostra dei presepi di Spaccabari.

Sarà un calendario ricco di appuntamenti quello delle feste natalizie del Municipio II. Tanti gli eventi in programma che potranno rallegrare i residenti di Poggiofranco, Carassi Mungivacca e San Pasquale. Si comincia il prossimo fine settima (dal 2 dicembre fino al 4) con lo StreetStock in piazzale Lorusso, un grande outlet di abbigliamento. Seguirà, dal 5 al 23 dicembre, il mercatino della Coldiretti presso il Giardino delle Bellis. Solo il 18 dicembre, unica data, si potranno acquistare pezzi di antiquariato nei mercati di viale della Resistenza.

Un altro mercatino dell’artigianato sarà organizzato in piazzale Nilde Iotti: tutti i fine settimana dall’immacolata fino alla Befana. Il 17 e il 18 c’è grande attesa, invece, per il ‘Giardino delle arti di Babbo Natale’ con tante idee regalo e laboratori artistici per bambini. L’evento più atteso è il villaggio di Babbo Natale nel parco Rossani. Un grande mercatino di Natale con angoli food, giostre e tantissimi operatori artigiani e non. Un evento per tutti, ma soprattutto alle famiglie. Nel municipio II sta cominciando inoltre l’installazione delle luci sulle maggiori strade dello shopping.

Il Comitato sportivo italiano di Bari, invece in collaborazione con il Municipio III sta organizzando la corsa ‘Babbo Natale in Maratona’. La manifestazione, interamente gratuita e aperta a tutti, si svolgerà domenica 18 dicembre con partenza e arrivo al waterfront del quartiere San Girolamo.

Ci sarà una grande festa anche mercoledì 21 dicembre nel giardino di Santa Rita al San Paolo. Come spiega lo stesso comitato: “Arriverà Babbo Natale a distribuire i doni e sono previste anche esibizioni di una scuola di ballo e sarà portata in scena una commedia teatrale “. (in foto l’albero allestito lo scorso anno)

A Ceglie, invece, si comincerà l’8 dicembre, con la festa dell’Immacolata e l’accensione di un ‘albero della pace’ allestito in piazza Santa Maria del Campo. Si tratta di un particolare albero in legno stilizzato, che sarà illuminato con candele che saranno posizionate dai bambini. Nello stesso giorno, ci sarà l’arrivo di Babbo Natale. I bambini infatti potranno incontrare Santa Claus, consegnare le loro letterine e scattare una foto. La ‘casa di Babbo Natale’ sarà aperta dall’8 all’11 dicembre, e poi ancora dal 16 al 18, dalle 18 alle 21.30. Con un altro gradito ritorno: la possibilità di fare un giro su una speciale ‘slitta motorizzata’ di Babbo Natale, che sarà posizionata su piazza Santa Maria del Campo.

Ma non è tutto. Perché sempre l’8 dicembre a Ceglie ci sarà anche l’inaugurazione dei sei ‘presepi delle contrade’, allestiti per le strade del borgo medievale dell’ex frazione. I presepi saranno visitabili dall’8 al 6 gennaio, in orari pomeridiani. Per l’occasione saranno anche allestiti piccoli stand gastronomici con degustazioni. A completare il calendario degli appuntamenti anche una tombolata al castello, in programma il 16 dicembre.

