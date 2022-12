Per il Natale a Bari l’Amtab ha predisposto un servizio straordinario dei park and ride (qui i dettagli), ma non solo. Sarà attivato al costo di 20 euro un abbonamento natalizio per usare tutte le linee del trasporto urbano con validità dal 6 dicembre al 6 gennaio. I titoli di viaggio sono acquistabili solo in formato digitale attraverso l’app Muvt utilizzando la Muvt card, oppure recandosi presso le rivendite presenti sul territorio cittadino.

