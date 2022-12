Ci sono le cascate luminose in via Sparano, in via Argiro e via Manzoni (con fondi comunali) e ci sono la stella cometa e il fiocco di neve (con fondi di privati) ad abbellire via Sparano. “Abbiamo scelto di illuminare le principali strade commerciali della città e di condividere le risorse con i Municipi per sostenere tutti i quartieri – spiega il sindaco Antonio Decaro – prestando però un’attenzione particolare ai consumi”. Oggi pomeriggio la prima accensione in centro.

“Le luminarie scelte – ha continuato ancora Decaro – comprese le luci del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese, saranno rigorosamente a led, quindi con un impatto ridotto sui costi e sull’inquinamento luminoso, e la loro accensione sarà temporizzata dalle ore 18 all’1.30, così da supportare le attività commerciali nelle ore di maggior affluenza. Infine quest’anno, tra gli allestimenti previsti per le feste, abbiamo scelto di valorizzare l’ex Mercato del Pesce, da poco riconsegnato alla città con il primo lotto, attraverso proiezioni artistiche che ne esalteranno la facciata”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.