Tamponato da un tir sulla tangenziale, lancia un appello per risalire al responsabile dell’incidente. “Mi rivolgo all’autista o a chi ha assistito all’incidente avvenuto ieri sera 02/12/22 alle ore 20,00, mentre mi immettevo allo svincolo sud (rione Japigia) della circonvallazione di Bari – si legge nel post su Facebook di Fabio Genchi – un camion con rimorchio invadeva la mia corsia di immissione e strisciava tutto il lato sinistro della mia Kia Rio nera, portando via parte della porta posteriore, l’autista del camion cercava di rientrare nella sua corsia frenando e sterzando ma non si è fermato per accertarsi del danno. Accertamenti che sta effettuando la Polizia Stradale”. L’appello è a rintracciare il camionista che ha distrutto mezza auto.

