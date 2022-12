Ancora controlli della Polizia Locale di Bari nelle aree limitrofe la stazione centrale. Stamattina gli agenti hanno sequestrato oltre 5000 pezzi, tra cover per cellulari, accessori vari per la telefonia e componenti elettronici posti abusivamente in vendita su via Capruzzi. Accertamenti in corso per accertare eventuali contraffazioni dei marchi originali sottoposti a tutela del brand registrato e la conformità del marchio alla normativa CE. A carico del soggetto sorpreso nella attività abusiva è scattata anche una sanzione amministrativa pecuniaria di 5000 euro. La merce, già catalogata nel verbale di sequestro, dopo le verifiche ed accertamenti di rito, sarà confiscata e distrutta secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.

