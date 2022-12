Basta un solo campione di urina: poi, per scovare un tumore della prostata – quello più frequentemente diagnosticato fra gli uomini (18,5%) – fa tutto il naso elettronico, senza biopsie. Del progetto se ne parla da una decina d’anni. Da quando cioè una ricerca dell’Istituto Humanitas di Milano, in collaborazione con il Centro Militare Veterinario di Grosseto, rivelò come i cani ben addestrati fossero in grado di riconoscere questa neoplasia annusando l’urina delle persone malate.

Oggi, dopo un lungo percorso di ricerca, Humanitas e Politecnico di Milano, copiando l’olfatto dei nostri amici a quattro zampe, hanno messo a punto un prototipo sperimentale, nato nel progetto “Diag-Nose”, che identifica regolarmente la presenza del cancro riconoscendo specifiche molecole volatili contenute nelle urine. Due i grandi vantaggi della metodica: il fatto di non essere invasiva, a differenza della biopsia, oggi l’esame di elezione per rilevare il tumore; e la maggiore accuratezza dell’esito diagnostico. Se infatti la biopsia ha un tasso di falsi negativi piuttosto elevato nei tumori in fase precoce, data la ridotta porzione dell’organo prelevata, il naso elettronico identifica correttamente la presenza del tumore in pazienti malati nell’85,2% dei casi e «risulta correttamente negativo nei pazienti sani nel 79,1% dei casi». In totale, spiegano in una nota l’ospedale e l’ateneo, «l’accuratezza, ovvero la capacità di fare una diagnosi corretta, sia essa di negatività o positività, è dell’82,1%. Se si considerano solo gli uomini di età superiore ai 45 anni, la fascia di età più interessata dalla malattia, ma anche la più difficile da diagnosticare, l’accuratezza si attesta all’81%».

Insomma, può trattarsi di una svolta per la malattia, che potrebbe essere facilmente rilevata ad uno stadio precoce e, per questo, trattata con più chances di guarigione. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of Urology, è stato sviluppato tra le sedi Humanitas di Rozzano (Milano) e Castellanza (Varese), ed ha coinvolto 174 persone, divise in due gruppi: 88 pazienti con tumore alla prostata, e 86 persone del gruppo definito di “controllo”, composto da soggetti femminili o da uomini di diversa età ma senza familiarità alla patologia e con visita ed esami (tra cui il Psa) negativi. Per ogni persona è stato poi raccolto un campione di urina e analizzato nei laboratori del Dipartimento di Chimica dei materiali e Ingegneria chimica del Politecnico. Nonostante la maggior precisione che oggi l’esame ha raggiunto grazie all’utilizzo delle immagini di risonanza magnetica nel guidare il prelievo di tessuto, il tasso di rilevamento del tumore raggiunge al massimo il 48,5%. Una percentuale significativamente inferiore rispetto a quella del naso elettronico che, oltre ad un’accuratezza diagnostica maggiore, limiterebbe il disagio e le complicanze per il paziente.

Come detto, il naso elettronico è un prototipo nato dalla riproduzione dell’olfatto canino, realizzato grazie a una serie di sensori in grado di analizzare le sostanze volatili rilasciate nell’aria dai campioni di urina. Ora ci si aspetta un’applicazione concreta della ricerca.

