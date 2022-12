Arriva in Puglia il tour del Movimento 5 Stelle a difesa della dignità dei più fragili. Il Presidente Giuseppe Conte, infatti, sarà a Bari lunedì 12 dicembre per due appuntamenti: alle 11:00 nel mercato della ex Manifattura Tabacchi in via Pietro Ravanas e alle 16:00 presso l’Associazione Culturale Michele Fazio in Strada Zeuli 15.

Il Presidente incontrerà i percettori del reddito di cittadinanza per ascoltare le loro storie, testimonianze, difficoltà ma anche diverse associazioni, lavoratori ed imprenditori, colpiti dal caro energia e dall’emergenza prezzi.

“Il Movimento 5 Stelle – dichiarano il vicepresidente nazionale Mario Turco e il coordinatore regionale Leonardo Donno – è l’unica forza politica che si pone a difesa di temi sociali. Grazie al reddito di cittadinanza migliaia di famiglie sono riuscite ad andare avanti nel periodo della pandemia e in questo periodo di crisi: persone che altrimenti sarebbero state condannate alla disperazione. Vogliamo far conoscere le loro storie, per cercare di far comprendere al Governo Meloni quanto sia grave pensare di eliminare questa misura di protezione sociale.

Un Governo – continuano – che dice di voler creare lavoro e poi vuole far fallire decine di migliaia di aziende che hanno creduto in una misura rivoluzionaria come il Superbonus 110%. Un Governo che crea precariato, sfruttamento, che non vuole il salario minimo legale di 9 euro lorde ma, di contro, favorisce evasori e corrotti. Combatteremo per difendere la dignità ed i diritti di tutti, nessuno escluso, senza arretrare di un millimetro”.

