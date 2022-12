Proseguono i lavori Fal nella zona del Quartierino e di Santa Fara e in seguito alla realizzazione di rotatorie all’intersezione tra via Mazzitelli e via Domenico Cotugno, su Via Tatarella in prossimità di Via Bitritto, Strada Torre Tresca e Via Gen. N. Bellomo; tra Viale Pasteur, viale Solarino (ponte) e via delle Murge, è stata disposta con una ordinanza la nuova viabilità.

Che prevede i seguenti provvedimenti di circolazione: istituita la circolazione rotatoria all’intersezione Via Mazzitelli / Via Domenico Cotugno; istituita la circolazione rotatoria all’intersezione Via Tatarella / viabilità di raccordo con la Via S. Josemaria Escrivà / rami di

raccordo con Via Bitritto e Strada Torre Tresca; istituita la circolazione rotatoria all’intersezione Viale Pasteur / Viale Solarino (ponte) / Via delle Murge;

E’ istituito il senso unico alle vie: Domenico Cotugno tratto compreso tra la via Mazzitelli e Viale Solarino (ponte) direzione verso quest’ultima; viale Giuseppe Solarino (ponte) tratto compreso tra Via Pio XII/Viale Orazio Flacco/Viale Giovanni XXIII e l’innesto con la bretella di collegamento alla rotatoria Mazzitelli/Cotugno con direzione di marcia verso quest’ultima; bretella di raccordo del Viale Solarino (Ponte) con direzione di marcia verso la rotatoria di Via Mazzitelli/Cotugno.

Istituito il doppio senso alla Via S. Josemaria Escrivà; è istituito il fermarsi e dare precedenza (STOP) alla Via S. Josemaria Escrivà all’intersezione con la Via Camillo Rosalba; è istituito il dare precedenza alla rampa di raccordo della Via Salvatore Matarrese con la Via S. Josemaria Escrivà; istituito il divieto di accesso alla rampa presente al termine della bretella di collegamento del Viale Solarino (ponte) con la rotatoria Mazzitelli / Cotugno eccetto che per i veicoli diretti al parcheggio riservato alla ASL BA/4.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.