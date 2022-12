Cambia la viabilità tra i quartieri Poggiofranco, zona Santa Fara e il Quartierino nell’ambito del progetto denominato “Strade nuove”. In particolare, da questa mattina, il passaggio a livello di via delle Murge è stato definitivamente chiuso al traffico. Lo rende noto la Polizia Locale che ha voluto esortare i cittadini a prestare attenzione alla nuova viabilità.

Tra le novità anche il senso unico relativo al ponte Solarino, percorribile solo in direzione da Giovanni XXIII a Pasteur. “Giunti in Viale Pasteur impegnando la nuova rotatoria – scrive la Polizia Locale- si ha la possibilità di impegnare la nuova bretella, adiacente la concessionaria Peugeot, che conduce in via Generale Bellomo dove una seconda nuova rotatoria dà la possibilità di riprendere la Bellomo (senso unico direzione città) oppure direzione Via Bitritto o via Mazzitelli” – concludono.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.