Una borsa di studio per bambini o ragazzi affinché possano avvicinarsi al mondo della musica. È quanto accadrà nel Municipio 5. A renderlo noto, il presidente del Municipio, Vincenzo Brandi, il quale ha sottolineato che è in pubblicazione sul sito istituzionale, a questo link, “Il Quinto municipio per la musica”.

Si tratta, più nello specifico, di un concorso che mette in palio 10 borse di studio, del valore di 259 euro ciascuna, in favore di giovani musicisti residenti nel territorio municipale. “L’anno scorso, durante le festività natalizie, ho avuto modo di assistere all’esibizione di un’orchestra di giovanissimi musicisti – commenta Brandi – insieme ad alcuni consiglieri del Municipio. Quella suggestiva serata ha portato il Consiglio municipale a decidere di istituire una borsa di studio che intervenga con un piccolo aiuto in favore dei bambini e dei ragazzi che vogliano avvicinarsi al meraviglioso mondo della musica”.

Possono presentare istanza di ammissione i minorenni residenti nel territorio municipale che, al momento della presentazione della domanda, frequentino corsi formativi di musica presso conservatorio, scuole e/o associazioni di musica oppure presso docenti privati e che non abbiano beneficiato, nell’anno in corso, di altre borse di studio erogate da enti, università o istituzioni scolastiche. La domanda, redatta secondo le indicazioni contenute nel bando, dovrà pervenire entro le ore 12 del 27 dicembre prossimo:

tramite raccomandata, in plico chiuso con avviso di ricevimento indirizzato al Comune di Bari – Municipio 5 – piazza Gianmarko Bellini 1, 70128 – Bari Palese;

mediante consegna diretta all’ufficio protocollo del Municipio 5 in piazza Gianmarko Bellini 1, Bari Palese (dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì e il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17) in plico chiuso e sigillato;

a mezzo posta elettronica certificata a: municipio5.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.