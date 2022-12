In quattro dei nove cantieri Fal del progetto Strade Nuove i lavori sono già conclusi, negli altri si concluderanno entro dicembre 2023, nel pieno rispetto del cronoprogramma e, in alcuni casi, con anticipo. E da oggi tutti i cittadini potranno seguire online l’andamento dei lavori grazie al nuovo sito internet falstradenuove.it, dal quale si potrà navigare in una mappa interattiva del progetto, ‘entrare’ nei singoli cantieri per visionare foto e video che documentano l’avanzamento delle opere ed iscriversi ad una newsletter.

Lo hanno detto questa mattina in una conferenza stampa convocata nel cantiere di Via Cotugno il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento; il Direttore Generale, Matteo Colamussi; l’assessore ai Lavori Pubblici, alle Infrastrutture e all’Edilizia Giudiziaria del Comune di Bari, Giuseppe Galasso; l’assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Puglia, Anita Maurodinoia.

“Ferrovie Appulo Lucane – ha detto il Presidente Rosario Almiento – con questo progetto, partito dalla necessità di eliminare il passaggio a livello di via delle Murge, sta realizzando strade ed opere pubbliche determinanti per migliorare la sicurezza, la vivibilità e la viabilità nei quartieri Picone e Poggiofranco che negli ultimi anni si sono sviluppati tanto velocemente. Siamo orgogliosi di poter fornire un contributo così importante alla razionalizzazione della viabilità urbana ed alla sostenibilità ambientale visto che, con la eliminazione del passaggio a livello, oltre ad aumentare la sicurezza ferroviaria e viaria, saranno eliminati i disagi connessi alle auto che prima si fermavano in coda e i cittadini avranno a disposizione un sottopasso ciclopedonale con 2,6 km di piste ciclabili. E’ l’esempio di come la sinergia tra Istituzioni e Aziende pubbliche possa garantire non solo la realizzazione di opere indispensabili, ma anche la condivisione di un progetto più organico di completa rivisitazione della mobilità in senso maggiormente sostenibile”.

“La nostra Azienda – ha detto il Direttore Generale, Matteo Colamussi – grazie all’enorme sforzo delle strutture e delle maestranze, sta rispettando e, in alcuni casi anticipando, il cronoprogramma previsto. Oggi apriamo alla circolazione la rotatoria tra Via Mazzitelli, Via Cotugno e Via Bellomo ed il cosiddetto ‘anello di circolazione tra Via Solarino e Via Cotugno, ossia una strada di nuova realizzazione che favorirà la fluidità del traffico una volta eliminato il passaggio a livello. Questo conferma l’affidabilità e la capacità di Fal di mettere in atto buone pratiche nei tempi e nella interlocuzione virtuosa con Regione Puglia, Comune di Bari e cittadini. Questo progetto è stato fin dal primo momento condiviso, partecipato e trasparente e, proprio per favorire ulteriormente la partecipazione e la condivisione, abbiamo deciso di mettere a disposizione dei cittadini anche un sito internet (falstradenuove.it), dal quale tutti potranno seguire passo passo i lavori di ciascun cantiere, iscrivendosi ad una newsletter, navigando in una mappa interattiva e visionando video e foto che documentano l’avanzamento delle opere”.

“Oggi – ha detto l’assessore Maurodinoia – prendiamo atto della conclusione, come da cronoprogramma, dei lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Mazzitelli, viale Cotugno e via Gen. Bellomo e dell’anello di circolazione tra viale Solarino e viale Cotugno. Si tratta di interventi che, insieme ai due già conclusi sulla viabilità di raccordo tra viale Tatarella e via Matarrese e per il raddoppio ferroviario tra Bari Policlinico e Bari S. Andrea, rivoluzionano la viabilità di questa parte della città di Bari, garantendo maggiore sicurezza e vivibilità ai residenti e a tutti i cittadini. Va evidenziato che FAL sta procedendo a ritmo serrato con i lavori, rispettando il cronoprogramma se non addirittura anticipando i tempi, e che sta garantendo la continuità del servizio ferroviario, nonostante gli importanti interventi sia su strada che sulla linea ferroviaria. Oggi presentiamo anche la messa on line di un sito internet che attraverso newsletter e mappe virtuali permetterà ai cittadini di essere sempre informati sull’andamento dei cantieri e sulle trasformazioni della viabilità – continua l’assessore. Un’iniziativa importante, sollecitata dalla Regione Puglia, che ribadisce la volontà insieme a FAL e Comune di Bari di lavorare in piena trasparenza, secondo i principi della collaborazione, della condivisione e della partecipazione attiva dei cittadini.”

“E’ un giorno bello – ha detto l’assessore Galasso – perché vediamo e tocchiamo con mano lavori e progetti su cui abbiamo lavorato tanto. In questi mesi è stato difficile spiegare ai cittadini come e quanto questi lavori avrebbero migliorato viabilità e qualità della vita e cambiato completamente questa parte della città. Poggiofranco e Santa Fara saranno collegate in auto, a piedi e in bici tramite strade e sottopasso ciclopedonale; Poggiofranco sarà raccordato direttamente con l’Asse Nord-Sud e andremo a decongestionare l’incrocio tra Viale Orazio Flacco e Via Giovanni XXIII. Invito i cittadini ad avere ancora un po’ di pazienza e a seguire anche online, sul nuovo sito falstradenuove.it l’avanzamento dei lavori”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.