Ricco di vitamine, in particolare del gruppo B, e prezioso alleato del fegato. Oggi in tavola portiamo il baccalà. Si tratta di un alimento che troviamo spesso sulle tavole dei cittadini, soprattutto durante le festività natalizie.

Il baccalà, spesso, soprattutto in queste occasioni, consumato fritto, se consumato abitualmente, cotto al vapore o al forno, risulta essere un vero e proprio alleato della salute. In primis, come già sottolineato, il baccalà è fonte preziosa di vitamine. Spiccano quelle del gruppo B, più nello specifico B1, B3 e B6, ma non solo. Il baccalà è prezioso per intestino e fegato e, inoltre, aiuta il corpo a metabolizzare con cura proteine e grassi. Ma non è finita qui.

Oltre a essere ricco di proteine, il baccalà contiene l’arginina, un elemento che contribuisce a mantenere bassa la pressione arteriosa. Inoltre, consumare il baccalà, significa anche arricchire il corpo di Omega 3, elemento essenziale per il corpo, ma anche per la mente, in quanto contribuisce a mantenere giovane e reattivo il cervello. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

BACCALA IN PADELLA SPEZIATO

Fate rosolare in un tegame dell’aglio, con olio d’oliva extravergine. Quando si sarà dorato togliete l’aglio aggiungendo dei pomodorini tagliati a pezzetti molto piccoli. Successivamente, unite le olive nere, anche in questo caso sarebbe meglio tagliarle a pezzetti. Poi aggiungete delle mandorle che avrete precedentemente tritato con sale, pepe e capperi. Fate cuocere il tutto per circa 15 minuti, mentre parallelamente, pulite e tagliate il baccalà a striscioline, infarinatelo e successivamente friggetelo in olio d’oliva. Non appena terminata la cottura e fatto assorbire l’olio, accendete il grill e infornate il baccalà versandoci su il sugo preparato, del pangrattato e infine un altro un filo di olio. Lasciate cuocere per almeno 20 minuti a 180 gradi.

BACCALA’ GRATINATO AL FORNO CON UOVA

Anche in questo caso procedete a pulire con cura il baccalà posizionandolo poi in una teglia da forno abbastanza alta. Aiutandovi con un mixer da cucina, a parte frullate circa 250 grammi di mollica di pane e tritate finemente un ciuffo di prezzemolo con uno spicchio di aglio distribuendone una buona parte sul baccalà. Tagliate poi a pezzetti molto piccoli noci e olive nere mescolandoli successivamente con la mollica di pane. Aggiungete poi il composto al baccalà irrorando con un bicchiere di vino bianco. Poi versate un filo di olio e del pangrattato infornando il tutto a 200 gradi per circa 20 minuti. Una volta cotto aggiungete delle uova sul baccalà rompendole su di esso, aggiustando di sale e spezie di vostro gradimento.

Foto di Camelia Boban, WikiMedia

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.