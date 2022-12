Ricettazione di alcuni wc chimici rubati nei cantieri autostradali presenti lungo il tratto della A14. È l’accusa mossa nei confronti di due persone nel Foggiano. Uno dei due è stato arrestato e posto ai domiciliari, l’altro è stato sottoposto invece all’obbligo di firma.

Diversi i disagi scaturiti dai continui furti per i quali è stata necessaria la continua sospensione dei cantieri con l’inevitabile conseguenza di un rallentamento dei lavori in corso. Le ripercussioni hanno riguardato anche la sicurezza del tratto in autostrada in manutenzione. La merce ritenuta provento di furto è stata ritrovata presso un autoparco nel Foggiano, oltre ai bagni chimici è stata ritrovata anche un’autovettura.

Foto Wikimedia Raboe001

