Record di passeggeri negli aeroporti di Puglia: nei primi 10 mesi del 2022 sono transitate infatti 9 milioni persone. La signora Giuseppina, pugliese di origine nata a Monte Sant’Angelo, in particolare, è il novemilionesimo passeggero transitato dagli Aeroporti di Puglia .

Si tratta di un risultato importante che, sottolinea in un post la Regione Puglia “conferma gli straordinari dati sul turismo pugliese a fronte degli anni della pandemia e l’impegno della Regione in qualità di azionista nel lavoro di sostegno alla rete aeroportuale”. Un lavoro costante che, proseguono “si traduce anche nell’ampliamento dell’offerta di collegamenti da e per la Puglia, grazie alla proficua collaborazione con Ryanair che di recente ha presentato le rotte della stagione invernale: oltre 480 voli a settimana verso 45 importanti destinazioni italiane ed europee da Bari e da Brindisi” – hanno concluso.