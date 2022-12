Una buca profonda in aperta campagna che potrebbe risultare particolarmente pericolosa. La segnalazione e le fotografie arrivano da un residente del quartiere San Paolo che denuncia la presenza del fosso con un post sui social.

Immediata la risposta di Umberto Carli, consigliere Municipio I che precisa che la cavità si trova in una area privata “e non in carico al Comune di Bari”: “Questa mattina – chiarisce però Carli – è stata inoltrata una nota di commissione all’attenzione della polizia locale affinché si intervenga per la messa in sicurezza”.

(foto Facebook)

