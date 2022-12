“La condizione igienica del Municipio I è scarsissima”. La denuncia arriva da Luca Bratta responsabile FDI Rione Libertà I Municipio, Sergio Fanelli vice coordinatore FDI e Antonella Lella vice coordinatrice FDI.

“Nel 2022 non è possibile vedere strade limitrofe al centro cittadino in queste condizioni (la foto dal loro pubblicata è di via Bovio, ndr), i residenti sono stanchi e soprattutto demoralizzati. Chiediamo per l’ennesima volta un incontro con il presidente dell’Amiu e con il primo cittadino. Questa amministrazione non può continuare ad essere cieca davanti alle problematiche”.

(Foto Facebook)