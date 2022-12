E’ di un morto e di due feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina, giovedì 22 dicembre, tra Trani e Bisceglie in direzione sud, tra Ponte Lame e Capirro. Due i veicoli coinvolti: un motocarro e un’auto che per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e il 118. Due i feriti: uno è stato trasportato in codice rosso al Dimiccoli di Barletta.

