E’ stato eletto alla quarta votazione (con ballottaggio tra i due nomi più votati) il nuovo vicepresidente del Consiglio comunale, Giuseppe Viggiano, della Lega. Prende il posto di Fabio Romito, dimessosi dopo essere entrato in Consiglio regionale.

Su Viggiano hanno confluito tutte le forze del centrodestra. Mentre i Cinque Stelle avevano proposto il loro nome: Italo Carelli. Oggi in Consiglio comunale si sono tenute due votazioni. Alla terza hanno votato in 7 per Viggiano, tre per Carelli, 18 bianche e 2 nulle. Alla quarta votazione sono arrivati 12 voti per Viggiano, 4 per Carelli e 14 bianche. A differenza di quanto dichiarato dalla maggioranza, non tutti hanno votato scheda bianca: ci sono stati consiglieri del centrosinistra (5) che hanno espresso un voto per Viggiano. Un consigliere della maggioranza invece ha espresso un voto per Carelli. “Da questa votazione – ha detto Carelli – si capisce quanto la maggioranza sia stata incoerente con quanto da sempre affermato, ossia che tutti avrebbero votato scheda bianca. Cosa che non è avvenuta”.

“Ringrazio il centrodestra per aver confluito sulla mia persona la loro scelta – ha detto Viggiano – ribadisco la mia stima nei confronti del collega Carelli, un uomo di alto profilo umano e istituzionale. Io ricoprirò questo ruolo nel rispetto del senso delle istituzioni”.

