L’AMTAB S.p.A. informa che in occasione della partita di calcio Bari – Genoa, in programma lunedì 26 dicembre 2022 presso lo stadio S. Nicola, ha predisposto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale un potenziamento del servizio TPL per lo stadio a supporto delle linee ordinarie e l’attivazione delle aree di sosta circostanti il predetto impianto sportivo. Il servizio bus per lo stadio, che collegherà direttamente piazza Moro allo stadio San Nicola, senza effettuare fermate intermedie, sarà espletato a partire dalle ore 17:30 (prima partenza) sino al termine delle esigenze, osservando il seguente percorso:

andata: piazza Moro (capolinea), via Crisanzio, via Q.no Sella, sottovia Q.no Sella, viale Ennio, piazza G.lio Cesare, viale O. Flacco, via Cotugno, via Gen. Bellomo, SS. 271, uscita Stadio S. Nicola, ingresso Stadio; ritorno: ingresso Stadio, via Torre Tresca, via Generale Bellomo, via Cotugno, viale O. Flacco, viale Salandra, sottovia Q.no Sella, corso Italia, piazza Moro. Per usufruire del servizio l’Utente dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio. Il ritorno dallo stadio è previsto in concomitanza con il termine della gara, ripartendo dall’area antistante al campo di allenamento.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.