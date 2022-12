La tecnologia che ci ha cambiato la vita ha reso anche un gioco come il poker, qualcosa di estremamente piacevole ed affascinante e soprattutto, accessibile a tutti.

Un successo sdoganato in rete

Il poker online ha registrato un successo straordinario dalla sua introduzione sulla rete. Con l’avvento e l’espansione di internet, infatti, si sono registrati progressi sempre più importanti anche per quanto riguarda la diffusione di questo gioco. Secondo un articolo pubblicato su UK Tech News, il poker giocato online, ha generato entrate per circa 4 miliardi di dollari nel 2018, con un tasso di crescita del 7% ogni anno. Questi dati servono proprio a dimostrare l’enorme popolarità del gioco ma anche l’affezione che gli utenti hanno nei confronti dello stesso. Attualmente è proprio la modalità di gioco online a rappresentare il modo più semplice per avvicinarsi a questo gioco oppure per migliorare le proprie capacità e le proprie strategie. Vien da chiedersi come mai il poker online è così popolare e la prima risposta che è possibile dare è che, una delle ragioni principali di questa sua popolarità, è la comodità. Proprio la tecnologia moderna, infatti, permette, attraverso un collegamento, di giocare ovunque ci si trovi. La stessa assicura anche una importante varietà, che per i giocatori è sempre stimolante. Esistono, difatti, moltissime opzioni di gioco disponibili online, dalle varianti classiche come il Texas Hold’em e quelle più moderne come l’Omaha o il Seven Card Stud. Questo vuol dire assicurare sempre novità e stuzzicare la curiosità dei giocatori. Pur essendo uno dei più antichi giochi con le carte francesi, il poker non è solo un passatempo e soprattutto, non è un gioco praticabile esclusivamente dalle giovani generazioni. Si stima che oggi sia giocato in tutto il mondo da una varietà di persone di tutte le età. La possibilità di giocare online ha fatto sì che aumentasse in maniera importante il numero di giocatori, questo perché, grazie ad internet che è ormai diffusissimo nel mondo, chiunque può scegliere di dedicarsi al perfezionamento delle tecniche di gioco o di iniziare a muovere i primi passi in questo mondo meraviglioso. Anche per questo, su internet, non è importante conoscere la tua età ma solo la tua bravura e, per questo, a 18 anni potresti già sedere ai tavoli dei professionisti.

Regole reali e regole virtuali

Come per tutti i giochi di carte, anche per il poker esistono delle regole. Nel poker, sia che si giochi online, sia che si giochi fisicamente, esistono 3 fasi importanti da seguire e da tenere bene in mente. Per prima cosa è importantissimo avere buona memoria, per ricordare le carte giocate. Bisogna poi conoscere le regole principali che, durante il gioco, possono fare la differenza. Infatti, è fondamentale conoscere le diverse combinazioni di carte (come il tris, il full e la scala) e le regole del gioco per poter manipolare la partita fino alla vittoria. Avvicinarsi al poker studiandone e comprendendone le regole richiede sempre uno sforzo in termini di apprendimento. Serve cioè un allenamento che deve essere costante, per questo è essenziale che chiunque lo compi, e che sia un neofita e che sia un professionista. Infine sviluppare una tecnica e delle abitudini di gioco che durante una partita, possono valere più di una buona mano di carte. Per quanto riguarda le regole, un ottimo modo per impararle o perfezionarle, è proprio giocare online. Tra i molti operatori che lavorano nel mercato italiano, ce n’è uno che ha cominciato a specializzarsi in questa modalità di gioco da diversi anni, ed è tra i primi siti che ha proposto giochi accattivanti e varianti interessanti. Attraverso la loro piattaforma, fare pratica è semplice: basta giocare ai tornei e alle partite organizzate a livello internazionale per poter mettere in pratica le proprie conoscenze sul poker.

Lo zampino della tecnologia

Le moderne tecnologie stanno ridefinendo il poker online in molti modi, non solo rendendolo più accessibile e moderno ma anche più conveniente che mai. Ad esempio, con l’avvento dei dispositivi mobili, è diventato possibile riuscire a giocare a poker ovunque ci si trovi, solo collegandosi ad una rete internet. Una novità però si sta facendo sempre più importante. Con l’introduzione nella nostra vita di tecniche di intelligenza artificiale, infatti, anche il mondo del poker sta cambiando, soprattutto rispetto al modo in cui il poker viene giocato. Spesso infatti, alcuni giocatori preferiscono giocare contro avversari virtuali invece di sfidare altri utenti umani. Questa intrusione dell’AI, tuttavia, non rappresenta un grosso ostacolo poiché il poker rimane un gioco che si basa sulle abilità e sulle strategie che richiedono sempre molta pratica e dedizione. Anche per questo è importante fissare le tre fasi discusse in precedenza: ricordare le carte giocate può aiutare a prevedere le mosse dell’avversario, o degli avversari, conoscere a puntino le regole del gioco, almeno le principali, è utile per riuscire a prendere decisioni migliori durante il gioco. Infine, sviluppare le giuste abitudini di gioco può fare la differenza ed essere determinante per centrare la vittoria. Le abitudini di gioco sono delle vere e proprie strategie. Si pensi a quanto è importante imparare a gestire il proprio bankroll e a non prendere decisioni affrettate. Questo è importantissimo perché uno dei vantaggi del poker online è proprio la possibilità di giocare ad un ritmo più rapido. Spesso, infatti, è presente un countdown che assicura ad ogni utente la stessa durata della mano da gioco. In una partita dal vivo ogni mano può richiedere diversi minuti, online è possibile, invece, giocare molte mani in pochi minuti e fare in modo che ciascun giocatore abbia a disposizione lo stesso tempo di gioco. Questo è un pro soprattutto per chi non ha molto tempo a disposizione ma vuole comunque impiegare brevi pause nel migliorare le sue abilità. Saper gestire le proprie tecniche nel tempo è forse il vero asso nella manica per qualsiasi giocatore.

Conclusioni.

In sintesi poker e tecnologia sono tenuti insieme da un legame ben saldo ed importante. La transizione dal poker da tavolo a quello online, ha determinato una importantissima svolta nella storia di questo gioco per diverse ragioni. La comodità di connettersi ad un tavolo attraverso un dispositivo elettronico (ad esempio uno smartphone) ha fatto in modo che la popolarità del poker sia cresciuta in termini assoluti. Non solo, vista la crescita ponderale del numero di utenti, stimata ed effettiva, giocare online è anche un ottimo modo per socializzare (ad esempio attraverso le community o le chat di gioco) e stringere anche delle amicizie. Giocare online ha inoltre contribuito a rendere comodo il gioco e a farne un passatempo per tutti, vecchie guardie e novellini delle carte francesi. Non per tutti infatti è possibile raggiungere un casinò fisico o sedere realmente ad un tavolo. Un altro punto a favore del poker online è la quantità di denaro che potenzialmente si può vincere. Molti siti offrono tornei con premi molto golosi e soprattutto tantissimi bonus se si è alle prime armi e non si vuole iniziare da subito a mettere mano al proprio portafoglio. Ovviamente, pur avendo la possibilità di sedere da subito al tavolo delle glorie del poker, è importante che ogni giocatore affini le sue tecniche di gioco e le proprio abitudini, tenendo bene a mente le regole basilari del gioco e perfezionandosi. Se si considera, infine, che è anche un ottimo modo per divertirsi e rilassarsi (e quindi non dimenticate di divertirvi sempre), con la giusta attitudine ed un po’ di pratica il poker online può diventare una tra le passioni più appaganti.

