Gli hanno rubato il suo pastore del Caucaso, ieri notte a Sannicandro, per questo Giuseppe Genchi ha lanciato un appello sui social. “Si chiama Yuri e ha due anni. Mi è stato rubato a Sannicandro su via Grumo . È microchippato e ho presentato denuncia. . Se qualcuno ne fosse entrato in possesso lo portasse in uno stallo o canile. In modo che possa recuperarlo”.

