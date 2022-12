Il ministero della Salute ha disposto il richiamo per “rischio chimico” di lotti di cialde e capsule di tre marchi di caffè nei quali potrebbe esserci una quantità di ‘ocratossina’ superiore ai limiti di legge.

Il ministero ha indicato quindi ai consumatori di riportare i prodotti al punto vendita qualora ne avessero acquistato dei lotti. Si tratta del Caffè Trombetta, capsule di arabica in confezioni da 10, lotto 02AD07B; Caffè Consilia, cialde di arabica in confezione da 18, lotto 01DD04B.; Caffè Consilia, capsule di arabica in confezione da 16, lotti 01ND02B e 01ND03B; Caffè Zio d’America, capsule di arabica in confezione da 50, lotto 02CD05B e Caffè Zio d’America, capsule di arabica in confezione da 10, lotto 01CD07B.