Anche quest’anno, in corrispondenza dei momenti più sensibili per la sicurezza e l’ordine pubblico, i Carabinieri di Barletta hanno intensificato i controlli sul territorio, attraverso una sinergia che ha visto concorrere i militari della Sezione Radiomobile, della Stazione di Barletta e di San Ferdinando di Puglia, di Trinitapoli e Margherita di Savoia. I militari, nell’ottica di avvicinarsi concretamente ai bisogni e alle istanze della cittadinanza, e dunque accrescere quel senso di sicurezza percepita, hanno interagito con moltissimi cittadini anche attraverso frequenti passaggi nel centro storico. Il servizio si è protratto per tutta la serata del 24 e la notte del 25.

Sono state svolte decine di perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e nel mirino dei controlli sono finiti in particolare le zone limitrofe ai giardini De Nittis. Il controllo, ovviamente, è stato finalizzato anche a garantire maggiori livelli di sicurezza nelle zone ritenute più a rischio, con particolare attenzione ai reati in materia di stupefacenti.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato oltre 80 persone, controllato 30 autovetture, nonché svariati soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Durante i numerosi controlli sono state eseguite anche 6 perquisizioni personali e veicolari, nonché due perquisizioni presso circoli ricreativi particolarmente frequentati. Al termine del servizio i militari hanno elevato altresì due sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

I servizi dedicati svolti dai militari della dell’Arma continueranno regolarmente durante tutte le festività, anche nei restanti comuni della BAT, per garantire una sempre maggiore vicinanza e sicurezza per i nostri cittadini.