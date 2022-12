Proseguono le iniziative per il periodo festivo nelle Grotte di Castellana. Si rinnova anche per quest’anno l’appuntamento con il Presepe Vivente all’interno delle grotte, rappresentazione unica nel suo genere a 70 metri di profondità.

Sei le occasioni per rivivere la Natività e una Betlemme ricostruita minuziosamente fra caverne, stalattiti e stalagmiti, un percorso di circa un chilometro con oltre 100 figuranti in costumi d’epoca. Primi due appuntamenti in programma 28 e 29 dicembre 2022, apertura delle ore 18:00 alle 20:30 con ingresso in gruppo ogni 15 minuti. Dopo un breve stop per fine anno, il Presepe Vivente tornerà, sempre con gli stessi orari, a gennaio 2023 nei giorni 4, 5, 7 e 8, con ancora quattro occasioni per calarsi nell’atmosfera d’altri tempi in un percorso fra i simboli di fede, storia e tradizione, che dalla Caverna della Grave, la prima e più grande del complesso carsico sotterraneo, condurrà ad un viaggio sotterraneo fra mestieri del passato, personaggi simbolo e luoghi rappresentativi, fino a giungere alla sacra rappresentazione con San Giuseppe, la Madonna e Gesù Bambino.

Il Presepe Vivente è promosso dall’Unpli Puglia Aps e dalla Pro Loco Castellana Grotte “Don Nicola Pellegrino” con la Grotte di Castellana srl e il Comune di Castellana Grotte, a cura del regista Lucio Giordano e dello scenografo Rafox, ed è inserito nel programma Piazze d’Inverno, cartellone di eventi invernali organizzato da Comune di Castellana e Grotte di Castellana, in programma fino al 23 gennaio 2023 a Castellana Grotte (Ba). I biglietti del Presepe Vivente sono acquistabili alla biglietteria delle Grotte di Castellana.