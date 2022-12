Giunti ormai a fine anno, è tempo per il settore del gaming di fare i soliti bilanci, in particolare per quanto riguarda la nicchia dei giochi tematici, che come si intuisce si focalizzano su un determinato tema. Il videogioco Medievil del 2019 è basato su Halloween; la saga Resident Evil, invece, sull’horror. E si può così continuare, ricordando che negli anni ’80 Eye of Horus aveva a che fare con l’Antico Egitto e con esso The Curse of Ra, anche se questi due titoli sono datati e oggi appaiono poco interessanti. Visto che il Natale è ormai alle porte, perché non dire qualcosa di quei videogame in cui sono presenti renne, Babbo Natale e il color rosso? Fall Guys Season 3 fa al caso nostro, considerando che i contenuti aggiuntivi dedicati alla giornata del 25 dicembre sono tanti. E per quanto riguarda il Medioevo? In questo caso ci viene in aiuto Kingdom Come: Deliverance oppure Crusader Kings 2. Prima di loro c’era un certo Age of Empires, che insieme alle sue tante espansioni monopolizzava il mercato. Chi ama la natura e in particolare il green non potrà non lasciarsi affascinare dal “nuovo”Pikmin 3 Deluxe e da Firewatch, un videogame datato che insegna a proteggere la natura selvaggia.

Non c’è solo la mitologia

Ci sono anche passatempi tematici ispirati alla mitologia. Uno di questi è Legend of Hydra, una slot all’interno della quale è possibile incontrare animali leggendari che fanno parte della tradizione dei racconti della Grecia Antica. Inutile dire che non può mancare l’Idra di Lerna, il terribile mostro dalle teste di serpente che nella mitologia viene schiacciato dal tallone di Eracle. Tornando di nuovo alla natura, ecco le slot gallina con la loro fattoria degli animali. Scopo del gioco è ottenere combinazioni vincenti utilizzando simpatici simboli con protagonisti volpe, gallina, uova, uva e pannocchia. Stessa cosa dicasi per le slot a tema fantasy come Finn And The Swirly Spin o Merlin’s Million. Qui i simboli da abbinare per vincere sono ispirati a incantesimi di vario tipo e a pietre colorate. Warlords: Crystals of Power, invece, utilizza carte animate che si basano su giochi di fama mondiale tra cui D&D per attivare i bonus che verranno erogati ai giocatori più esperti e fortunati. Infineun incrocio tra un videogioco e una slot online tema è la slot Tomb Raider, un esempio di contaminazione tra passato e futuro, tra videogame degli anni ’90 e gaming di ultima generazione.

I giochi da tavolo a tema

Una menzione a parte va ai giochi da tavolo a tema, che sono presenti nelle nostre vite da sempre. Ce ne sono tantissimi e si ispirano al genere avventura, come nel caso di Robinson Crusoe; al Western, vedi Flick’emUp!; all’antichità, si pensi a Spartacus: a game of blood & treachery; e infine ai pirati, con Merchants & Marauders. Se non ci fossero stati i giochi da tavolo a tema forse oggi non avremmo avuto i videogiochi e i passatempi online a tema.